حمية: الأنظار موجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة

كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "التوجيهات أعطيت فوراً للبدء بالمعالجة الطارئة- ولو الموقتة- للانزلاق الذي حصل مؤخراً لحائط الدعم المحاذي لطريق ضهر البيدر الدولية. كل الامكانات المتاحة حالياً لدى الوزارة، ستبقى مسخرة للحفاظ على السلامة العامة والمرورية، ولكننا نذكر مجدداً بأن هذه الإجراءات هي موقتة، فالحلول الجذرية أصبحت طريقها معلومة. كل الأنظار اليوم موجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة والمراد اقراره في مجلس النواب".