حمية: الأنظار موجهة الى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرق في موازنة الوزارة

التوجيهات اعطيت فوراً للبدء بالمعالجة الطارئة- ولو المؤقتة- للانزلاق الذي حصل مؤخراً لحائط الدعم المحاذي لطريق ضهر البيدر الدولي .
كل الامكانات المتاحة حالياً لدى الوزارة ، ستبقى مسخرة للحفاظ على السلامة العامة والمرورية ، ولكننا نذكر مجدداً بأن هذه الإجراءات هي مؤقتة، فالحلول… pic.twitter.com/9gASGI5g0E
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 24, 2024
التوجيهات اعطيت فوراً للبدء بالمعالجة الطارئة- ولو المؤقتة- للانزلاق الذي حصل مؤخراً لحائط الدعم المحاذي لطريق ضهر البيدر الدولي .
كل الامكانات المتاحة حالياً لدى الوزارة ، ستبقى مسخرة للحفاظ على السلامة العامة والمرورية ، ولكننا نذكر مجدداً بأن هذه الإجراءات هي مؤقتة، فالحلول… pic.twitter.com/9gASGI5g0E