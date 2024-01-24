الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عدوان: هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات

أخبار لبنان
2024-01-24 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عدوان: هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عدوان: هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات

أكّد رئيس لجنة "الادارة والعدل" النائب جورج عدوان أنّه يجب ألّا يُربط مستقبل لبنان إلا بمصلحته الخاصة وعلى الداخل أن يقرر في ملف رئاسة الجمهورية.

وقال، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: "نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح."

ولفت إلى مقاربة الموازنة بالطرق التقليدية وكأنّ لبنان لم يشهد انهيارًا نقديًا وماليًا واقتصاديًا.

وشدّد على وجود منظومة تتشارك مع حاكم المصرف المركزيّ السابق رياض سلامة المسؤولية في ما حصل.

ونفى عدوان انتظار قانون استقلالية القضاء، في لبنان، "حتى نقوم بالمحاسبة والإصلاحات، إنما المشكلة خلقية موجودة في القضاء لا يحلها قانون".

وقال: "ندرس الموازنة والاستقرار مهدد أمنيًا واقتصاديًا وماليًا وكيانيًا بوجود ما يفوق المليوني سوري أي 33% من المقيمين، وحتى اليوم الحكومة لم تقم بأي خطوة جِدية في اتجاه معالجة هذا الموضوع، تطبيقًا لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2003 بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين، التي تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، فيما تحاول بعض الدول إبقاءهم في لبنان خدمة لمصالحها."

ورأى أنّ هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها وأنّه لم تُرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملف رياض سلامة.

واعتبر أنّ هذه الموازنة استمرار للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو أي إصلاح ضريبيّ حقيقيّ وأنّها تشكل الضريبة فيها على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال اكثر من 7.2% مقابل 67% من السلع على الخدمات والرسوم على التجارة والجمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك، بمعنى آخر 67% تصيب عموم الناس ونسبة قليلة من المقتدرين.

وأكّد عدوان أنّ دراسة مشروع الموازنة  هي من دون أن يكون هناك قطع حساب ولم تنجز الحسابات ضمن المهلة المحددة وأرقام الموازنة تغيرت حتى اللحظة الأخيرة، فيما وزارة المالية عاجزة عن تقديم أرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023، والأدهى والأخطر أن وزارة المال لا تملك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها منذ عام 2019 على النظام المالي للوزارة.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الموازنة

استمرار

للموازنات

السابقة

استثمارات

LBCI التالي
السوريّ القوميّ: نتفهّم الحالة المزريّة التي وصل إليها الجميّل... والكتائب: لحلّ الحزب السوريّ القوميّ وفلوله فورًا
سلسلة قرارات لوزير المالية تتعلق بتمديد مهل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:54

جورج عدوان: هذه الموازنة تعتبر استمراراً للموازنات السابقة ولا تحمل أي استثمارات أو اصلاح ضريبي حقيقي

LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحملُ كامل المسؤولية على عدوانه الإجراميِّ ولن يمر دون ردٍ

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-04

خواجة للـLBCI: هناك عمل جدّي على أن تُقر الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي لكنّها تشبه الموازنات السابقة

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-26

الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إعلان جيش الاحتلال عن تغيير خطته العسكرية وعن استمرار العمليات لأشهر يمثل اعترافًا بالفشل في تحقيق أهداف العدوان بعد ثمانين يوما من القتال رغم القصف الهمجيّ و تعمد استهداف عشرات الاف المد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:18

دويهي: وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة

LBCI
أخبار لبنان
09:17

شراكة جديدة بين الوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف لدعم تعليم الأطفال

LBCI
أخبار لبنان
08:28

معوض: لن نعطي ثقتنا للموازنة

LBCI
أخبار لبنان
07:57

ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-23

جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)

LBCI
خبر عاجل
2024-01-22

لبنان يخرج من بطولة كأس آسيا بعد خسارته أمام طاجيكستان 2-1

LBCI
أخبار دولية
04:59

تحطم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 65 أسير حرب اوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:05

بريطانيا: 24 دولة نفذت مزيدا من الضربات على 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:57

جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار لبنان
04:07

نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
02:26

وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

70 نقطة في مباراة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:58

"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!

LBCI
حال الطقس
00:46

منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
فنّ
09:34

ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"

LBCI
فنّ
11:59

بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟

LBCI
منوعات
16:07

كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
منوعات
15:11

كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)

LBCI
فنّ
15:18

بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More