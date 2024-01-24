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السوريّ القوميّ: نتفهّم الحالة المزريّة التي وصل إليها الجميّل... والكتائب: لحلّ الحزب السوريّ القوميّ وفلوله فورًا
أخبار لبنان
2024-01-24 | 06:45
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السوريّ القوميّ: نتفهّم الحالة المزريّة التي وصل إليها الجميّل... والكتائب: لحلّ الحزب السوريّ القوميّ وفلوله فورًا
صدر عن عمدة الاعلام، في الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ، بيانًا يتفهّم فيه الحزب بشكلٍ كبير "الحالة النفسيّة المزريّة، التي وصل إليها النائب سامي الجميّل، نتيجة عجزه عن ترجمة مطالب مشغّليه المتعدّدة، إضافةً إلى عجزه عن مجاراة منافسيه ضمن الفريق الواحد والذين يتفوّقون عليه شعبيًا وسياسيًا."
وأعلن البيان أنّ الحزب رأى أنّه من الطبيعيّ "أن تخرج عن هكذا مفلس الشتائم يمينًا ويسارًا وأنّ هذه الشتائم بحدّ ذاتها هي إهانة لمطلقها ودليل على افلاسه الكبير."
وقالت عمدة الاعلام: "يطالب الحزب القوميين والمناصرين بعدم الانجرار، وراء هكذا خطاب وعدم حرف البَوْصلة عن المعركة الوجوديّة مع العدو والتلهّي بترّهات لا تغني ولا تسمن من جوع، مع التأكيد أن مخاصمة من هم دون وزنٍ وقيمة يرفع الخصم وحده لا أكثر."
وردًا على هذا البيان، أصدر جهاز الاعلام، في حزب الكتائب، بيانًا أوضح أنّ الحزب أطلع القوميّ، ببيان، ردًا على رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "ولم نعرف على ماذا يرد بالضبط، كما لم نعرف أي فرع من فروع القومي الذي أصدر البيان لنعلم كيف نتعاطى معه."
وقال الحزب، في البيان: "لم يذكر النائب الجميّل هذا الحزب او فتاته المتشرذمة بأي كلمة في خطابه بالأمس، بما يؤكد ان وراء هذا الرد مسألتين لا ثالث لهما، الاول هو استكمال الحملة التي بدأها حزب الله على الجميّل عبر توابعه الصغار والقومي جزء منهم، او استشعاره انه اصيب بالحديث عن القاتل المدان من اعلى سلطة قضائية في لبنان بقتل رئيس جمهورية، وبالتالي تبني "الشرتوني" بما يوجب حلّ هذا الحزب وفلوله فوراً ومن دون ابطاء."
وأضاف: "في الحديث عن الاحجام والوزن فإن آخر من يحق الكلام عن هذا الموضوع فحتى بواسط ومحادل مشغليه لم تسعفه او تخلق له اي وزن ولو مصطنع."
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