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خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور

أخبار لبنان
2024-01-24 | 07:43
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خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور
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خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور

أكّد النائب ملحم خلف ألّا أولوية تتقدم على إنتخاب رئيس للجمهورية.
 
ورأى، في مستهل جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2024، أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو لمواجهة إسرائيل، التي تنتهك الجنوب.
 
وطلب، كون هذه الجلسة منعقدة بصورة حكمية وبقوة القانون، الشروع فورًا في إنتخاب رئيس للجمهورية وذلك "من باب التأكيد على الموجب الدستوريّ الملقى على الـ 128 نائبًا. 
 
وعبّر عن رفضه انتظار ما سيقرره الخارج في موضوع رئاسة الجمهورية.

وشدّد على أنّه "علينا أن نقرر شأننا في هذا الموضوع".
 
وقال: "الإستمرار في هذه الجلسة هو تعليق لإحكام الدستور وهو بمثابة إنقلاب عليه وعلى النظام، وأنا لن أقبل بالمشاركة بهذا الإنقلاب، وإن الإستمرار بهذا النهج سيسقط الجمهورية على رأس الجميع. إن لم نباشر فورا الى إنتخاب رئيس سأخرج كبطل، سيد الرئيس، لأنني لن أخالف الدستور."

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