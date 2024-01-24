معوض: لن نعطي ثقتنا للموازنة

اعتبر النائب ميشال معوض أنّ الموازنة تشجّع الاقتصاد غير الملتزم والأسود.



وقال، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: "هي موازنة التشبيح وتجويع المواطن وضرب القطاع الخاص الشرعيّ لصالح أبطال التهريب وموازنة ضرب الموظّفين في القطاع العام ومؤسسات الدولة لصالح الزبائنية."



وأضاف: "بعد "دعوسة" الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خِيار السيء والأسوأ ووجودنا في الجلسة هو لتأمين النصاب كي لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكي نحمي المواطن."