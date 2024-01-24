الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معوض: لن نعطي ثقتنا للموازنة
أخبار لبنان
2024-01-24 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
معوض: لن نعطي ثقتنا للموازنة
اعتبر النائب ميشال معوض أنّ الموازنة تشجّع الاقتصاد غير الملتزم والأسود.
وقال، خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة: "هي موازنة التشبيح وتجويع المواطن وضرب القطاع الخاص الشرعيّ لصالح أبطال التهريب وموازنة ضرب الموظّفين في القطاع العام ومؤسسات الدولة لصالح الزبائنية."
وأضاف: "بعد "دعوسة" الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خِيار السيء والأسوأ ووجودنا في الجلسة هو لتأمين النصاب كي لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكي نحمي المواطن."
وأكّد أنّه لا بدّ من الاتفاق على 3 ثوابت هي: أوّلًا أنّ كل لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وثانيًا علينا الاتفاق على آلية القرار وكل آلية خارج الدولة والدستور تأخذ البلد إلى الانقسام وثالثًا التزام الطائف والدستور.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
ثقتنا
للموازنة
التالي
أسرار الصحف 24-1-2024
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:24
معوض: أدعو للعودة الى منطق الدولة وقواعد التعايش والشراكة الوطنية التي ارساها اتفاق الطائف
آخر الأخبار
07:24
معوض: أدعو للعودة الى منطق الدولة وقواعد التعايش والشراكة الوطنية التي ارساها اتفاق الطائف
0
آخر الأخبار
07:18
النائب ميشال معوض: اللبنانيون يدفعون ثمن الحرب على الحدود التي قد تتحول بأي لحظة الى حرب شاملة تدمر لبنان
آخر الأخبار
07:18
النائب ميشال معوض: اللبنانيون يدفعون ثمن الحرب على الحدود التي قد تتحول بأي لحظة الى حرب شاملة تدمر لبنان
0
آخر الأخبار
07:13
معوض: هذه الموازنة أتت على شكل تشجيع الإقتصاد الأسود على حساب الملتزم ووجودنا هنا يهدف إلى تأمين النصاب وإلى إسقاط موازنة الحكومة التي هي موازنة جريمة التشبيح وتهجير اللبنانيّ
آخر الأخبار
07:13
معوض: هذه الموازنة أتت على شكل تشجيع الإقتصاد الأسود على حساب الملتزم ووجودنا هنا يهدف إلى تأمين النصاب وإلى إسقاط موازنة الحكومة التي هي موازنة جريمة التشبيح وتهجير اللبنانيّ
0
أخبار لبنان
2024-01-18
نكد: "كهرباء زحلة" عازمة على البدء بمشروع الطاقة الشمسية...والمطران معوض: كهرباء زحلة نموذج ناجح للكهرباء
أخبار لبنان
2024-01-18
نكد: "كهرباء زحلة" عازمة على البدء بمشروع الطاقة الشمسية...والمطران معوض: كهرباء زحلة نموذج ناجح للكهرباء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:18
دويهي: وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة
أخبار لبنان
10:18
دويهي: وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة
0
أخبار لبنان
09:17
شراكة جديدة بين الوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف لدعم تعليم الأطفال
أخبار لبنان
09:17
شراكة جديدة بين الوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف لدعم تعليم الأطفال
0
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:22
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
07:22
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
0
منوعات
2024-01-23
"عطسة واحدة كان من الممكن أن تقتلني"... فقد أنفه بعد إصابته بالأنفلوانزا وكانت حالته 2 في المليون: إليكم قصته! (صور)
منوعات
2024-01-23
"عطسة واحدة كان من الممكن أن تقتلني"... فقد أنفه بعد إصابته بالأنفلوانزا وكانت حالته 2 في المليون: إليكم قصته! (صور)
0
صحف اليوم
2024-01-22
نجاة صليبا لـ"الأنباء الالكترونية": اذا حصل نوع من "ديل" مع ايران فكل المشاكل في لبنان تصبح قابلة للحل
صحف اليوم
2024-01-22
نجاة صليبا لـ"الأنباء الالكترونية": اذا حصل نوع من "ديل" مع ايران فكل المشاكل في لبنان تصبح قابلة للحل
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
02:26
وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!
أخبار لبنان
02:26
وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
2
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
4
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
5
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
7
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
8
فنّ
15:18
بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!
فنّ
15:18
بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More