الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شراكة جديدة بين الوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف لدعم تعليم الأطفال
أخبار لبنان
2024-01-24 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
شراكة جديدة بين الوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف لدعم تعليم الأطفال
أعلنت فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، مساهمة جديدة بقيمة 14.7 مليون يورو في قطاع التعليم في لبنان لضمان الوصول العادل إلى خدمات التعلم والتنمية الجيدة وذات الصلة والدامجة للفتيات والفتيان الأكثر حرمانا على مدى عامين دراسيين. تهدف المساهمة أيضا إلى تحسين حوكمة وكفاءة قطاع التعليم مع دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال الصندوق الائتماني للتربية (TREF). جاء هذا الإعلان في مناسبة اليوم الدولي للتعليم من قبل السفير الفرنسي في لبنان السيد هيرفي ماغرو ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كاثرين بونو خلال زيارة ميدانية مشتركة إلى مدرسة الأورغواي الرسمية حضرها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وممثل اليونيسف إدوارد بيجبيدر.
ستضمن اليونيسف، من خلال هذه المساهمة، حصول أكثر من 90,000 طفل على التعليم في بيئة دامجة وآمنة ومراعية للنوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من 16000 طفل من المساعدات النقدية للتعليم، في حين ستحصل أكثر من 33,000 فتاة في سن المراهقة على رزمة النظافة الشخصية. علاوة على ذلك، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية إعادة تأهيل 30 مدرسة حكومية في عام 2024 بما في ذلك تجهيزها بالطاقة الشمسية لضمان تعلم غير منقطع. ومن ضمن هذا الإطار، ستدعم الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نظام تعليمي جيد ومرن وفعال.
قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي : "ان هذه المساهمة الفرنسية السخيّة لصالح وزارة التربية من طريق الوكالة الفرنسية للتنمية واليونيسف، هي متابعة لمسار الشراكة القائمة بينننا وبين السفارة الفرنسية بأجهزتها كافة بما يعزز عمل وزارة التربية والتعليم العالي على ألا يبقى أحد خارج إطار التعليم، وعلى متابعة العام الدراسي دون انقطاع"
وبدوره قال السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو : "إن فرنسا مقتنعة بأنه لن يكون هناك تعافي ممكن في لبنان دون نظام تعليمي قوي وحديث. المدرسة هي بالفعل المكان المثالي لتعلم العيش معا وبناء مواطن المستقبل. لذلك ، نحن فخورون بشكل خاص بأن نعلن رسميا اليوم ، من خلال AFD ، مساهمتنا الجديدة في الصندوق الائتماني للتعليم ، استكمالاً لمجموعة البرامج العديدة التي تنفذها فرنسا بالفعل لدعم التعليم العادل والجيد والمتعدد اللغات في لبنا
أما مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة كاثرين بونو فقالت : " من خلال مساهمتنا في TREF ، جنبا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين (الاتحاد الأوروبي و KFW) ، نؤكد من جديد التزامنا بالوصول العادل إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال ، وخاصة الأكثر ضعفا. أصبح هذا الدعم لقطاع التعليم ممكنا الآن بفضل الجهود المشتركة لشركاء التنمية ، المجتمعين حول TREF ، مع اليونيسف كشريك موثوق به لتنفيذ البرنامج. وقد أصبح ذلك ممكنا بالطبع بفضل الالتزام القوي للحكومة اللبنانية، ولا سيما وزارة التربية والتعليم العالي، بالاستثمار أكثر في قطاع التعليم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
وقال إدوارد بيجبيدير، ممثل اليونيسف في لبنان : "في اليوم الدولي للتعليم، نكرر التزامنا بحق الأطفال في الالتحاق بالمدرسة والحصول على التعليم. إن شراكتنا الجديدة مع الحكومة الفرنسية ستدعمنا في تسريع نتائج التعلّم للأطفال والاستجابة للتحديات العديدة التي يواجهها قطاع التعليم". وأضاف : "التعليم هو أحد أفضل الاستثمارات التي يمكننا القيام بها لمستقبل الأطفال. وينبغي بذل كلّ جهد ممكن لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان تعلم الأطفال. يجب أن نتأكد من حصول كل طفل على التعليم، بغض النظر عن مكان الاقامة والهوية".
أخبار لبنان
جديدة
الوكالة
الفرنسية
للتنمية
واليونيسف
تعليم
الأطفال
التالي
أسرار الصحف 24-1-2024
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-19
السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي
أخبار لبنان
2024-01-19
السفارة الفرنسية: زيارة المندوب الوزاري لمنطقة المتوسط إلى لبنان لدعمه في ظل الوضع الإقتصادي والإقليمي
0
آخر الأخبار
2024-01-19
الحلبي: رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لا تصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة
آخر الأخبار
2024-01-19
الحلبي: رواتب أساتذة التعليم الرسميّ لا تصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة
0
أخبار لبنان
2024-01-16
لقاء بين خطّار والسفير الفرنسيّ لاستعراض الدعم والبرامج الفرنسية المتخصصة للدفاع المدنيّ
أخبار لبنان
2024-01-16
لقاء بين خطّار والسفير الفرنسيّ لاستعراض الدعم والبرامج الفرنسية المتخصصة للدفاع المدنيّ
0
آخر الأخبار
2024-01-05
أ.ب عن المتحدثة باسم الأونروا: الوكالة تعاني من ضغوط شديدة وتقدم بالفعل الدعم لـ1.8 مليون شخص في قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-01-05
أ.ب عن المتحدثة باسم الأونروا: الوكالة تعاني من ضغوط شديدة وتقدم بالفعل الدعم لـ1.8 مليون شخص في قطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:18
دويهي: وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة
أخبار لبنان
10:18
دويهي: وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة
0
أخبار لبنان
08:28
معوض: لن نعطي ثقتنا للموازنة
أخبار لبنان
08:28
معوض: لن نعطي ثقتنا للموازنة
0
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:22
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
07:22
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
0
منوعات
2024-01-23
"عطسة واحدة كان من الممكن أن تقتلني"... فقد أنفه بعد إصابته بالأنفلوانزا وكانت حالته 2 في المليون: إليكم قصته! (صور)
منوعات
2024-01-23
"عطسة واحدة كان من الممكن أن تقتلني"... فقد أنفه بعد إصابته بالأنفلوانزا وكانت حالته 2 في المليون: إليكم قصته! (صور)
0
صحف اليوم
2024-01-22
نجاة صليبا لـ"الأنباء الالكترونية": اذا حصل نوع من "ديل" مع ايران فكل المشاكل في لبنان تصبح قابلة للحل
صحف اليوم
2024-01-22
نجاة صليبا لـ"الأنباء الالكترونية": اذا حصل نوع من "ديل" مع ايران فكل المشاكل في لبنان تصبح قابلة للحل
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
أخبار لبنان
07:57
ماذا في آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟
0
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
أخبار لبنان
07:57
جلسة لمجلس النواب لدرس واقرار مشروع موزانة 2024... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
04:07
نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
02:26
وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!
أخبار لبنان
02:26
وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!
0
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
تقارير نشرة الاخبار
16:30
إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
منوعات
15:58
"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!
2
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
00:46
منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
3
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
فنّ
09:34
ريهام سعيد تتهم نادر صعب بتشويه وجهها وتنشر صوراً صادمة.. والأخير يتوعّد بالملاحقة القانونية وينشر فيديو "قبل وبعد"
4
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
فنّ
11:59
بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟
5
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
منوعات
16:07
كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
7
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
منوعات
15:11
كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)
8
فنّ
15:18
بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!
فنّ
15:18
بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More