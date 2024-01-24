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o
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o
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o
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o
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دويهي: وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة
أخبار لبنان
2024-01-24 | 10:18
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دويهي: وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة
كتب النائب ميشال دويهي، عبر حسابه على فايسبوك:
"وجود التغيريين في مجلس النواب يزعج جماعة السلطة ويقلق نومهم.
لن يصدقوا أنّ هذا المجلس للجميع وليس حكرًا لأحد!
وإذا أتتك مذمة من هارب من العدالة وفاسد ومافيوي ووزير مالية فاشل بدأت الازمة المالية والاقتصادية تتعمق في ولايته، فإنّه دليل أنّ مسارنا يرافقه الحق، زمنكم ولّى حتى ولو بقيتم في السلطة رغمًا عن الناس.
تغيرت الدنيا ولن يستطيع فاسد من هنا ومن هناك من ايقاف قطار النهج الذي نصارع من اجله، نهج الكلمة الحرة وسط المؤسسات التي سنسترجعها منكم ومن امثالكم عاجلاً ام اجلاً."
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