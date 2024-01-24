تجمع مالكي الأبنية المؤجرة والهيئة اللبنانية للعقارات: متمسكون بتطبيق قانون الموجبات والعقود

أكد "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في لبنان و"الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان مشترك، "تمسكهما الثابت بالمطالبة بتطبيق قانون الموجبات والعقود".



وشدّد البيان على "ضرورة تحرير كل عقود الإيجارات في الأماكن غير السكنية حالا وفورا"، موضحا أن "نسبة 22% بحسب الإحصاءات الرسمية انتهت هي وتمديداتها غير الدستورية إلى غير رجعة وأصبحت في مزبلة التاريخ".



ولفت إلى "تمسك المجتمعين بالمطالبة بالتعويضات اللازمة للخسائر التي تكبدوها منذ أكثر من ٧٠ سنة".



وحمّل "كل المسؤولين عن تأخير نشر قانون الأماكن غير السكنية، التصرف المتعسف والظالم للسماح لفئة ضيئلة بأن تتحكم بحق وملكية المالكين القدامى وتؤثر بمنافستها غير المشروعة على حساب فئة من التجار الذين يدفعون بدلات إيجار وفقا للأصول".



وقال: "كل الذين يعارضون هذا القانون، استفادوا منذ الاساس من عام ٢٠١٤ لغاية ٢٠٢٤ أي ١٠ سنوات، وها قد جاء قانون ٢٠٢٤ وأعطاهم ٤ سنوات اضافية".



وأضاف: "لن نسكت حتى تحرير كل عقود الايجارات القديمة، فلن نفرط في حق ملكيتنا ولن نسمح مجددا "بالفدية"، فأنتم تتخذون من أملاكنا رهينة من أجل تحصيل أموال ليست من حقكم ولا تجوز لكم".