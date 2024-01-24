ميقاتي: على اسرائيل وقف انتهاكاتها

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ألّا مانع من اعتماد التحسينات، التي قامت بها لجنة المال على مشروع الموازنة.



وقال: "نريد السلام والاستقرار الدائم، في الجنوب وملتزمون بتطبيق القرار 1701."



وأضاف: "على إسرائيل وقف انتهاكاتها."