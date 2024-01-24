وزير التربية: استمرار فتح باب الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي حتى آخر الشهر الحالي

ذكر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي باستمرار فتح باب الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي حتى آخر الشهر الحالي وجاء في نص الدعوة إلى الترشيح:



"لما كانت المادة 13 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 تاريخ 30/04/2014، تنص على إنشاء مجلس للتعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكون من لبنانيين في عدادهم "خبيرين في التعليم العالي"، شغر أحد الموقعين المخصصين لهما،

وحيث أن البند 3 من المادة 14 في القانون المذكور آنفاً ينص على أن يختار الوزير الخبيرين من بين الذين يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدّم كلّ من هؤلاء ترشحه خطياً بكتابٍ يوجّهه إلى الوزير لهذه الغاية، وحيث أن البند 5 من المادة ذاتها يشترط في الخبيرين أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديميّة والإداريّة في حقل التعليم العالي لمدّة لا تقلّ عن 20 سنة، وأن يكونا غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص.



يدعو وزير التربية والتعليم العالي الراغبين بالترشح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي لملء المقعد الشاغر التقدم بطلب الترشيح لهذه الغاية وفق النموذج المرفق ربطاً في المديرية العامة للتعليم العالي – مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك ضمن المهلة التي ستبدأ يوم الإثنين 15/1/2024 وتنتهي يوم الأربعاء 31/1/2024 ضمن الدوام الرسمي".