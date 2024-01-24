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حاصباني لـ "حوار المرحلة": يقولون ان "العجز صفر" لكن هذا ليس الواقع

أخبار لبنان
2024-01-24 | 16:12
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حاصباني لـ &quot;حوار المرحلة&quot;: يقولون ان &quot;العجز صفر&quot; لكن هذا ليس الواقع
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حاصباني لـ "حوار المرحلة": يقولون ان "العجز صفر" لكن هذا ليس الواقع

شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني على امكانية عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية والتفاهم والوصول إلى حل كما حصل عند التمديد لقائد الجيش، متأسفاً بأنّ الملف الرئاسي في الادراج حالياً. وقال: "فليحضروا إلى جلسة انتخاب رئيس ولينتخبوا سليمان فرنجية اذا أرادوا واذا استطاعوا ولم لا تُعقد جلسات انتخاب رئيس؟"

واعتبر خلال برنامج "حوار المرحلة" عبر الـ LBCI أن الفراغ في قيادة الجيش كان سيؤدي إلى انهيار الدولة وتعريض المواطن للخطر.

ورأى حاصباني بأن لا شفافية في مواد الموازنة وفي غياب قطع الحساب لن يصوت مع الموازنة، وقال: "يقولون ان العجز صفر ولكن هذا ليس الواقع".

واشار الى أن الوزارات تسير على الحد الادنى من الموازنة، وتم تخفيض الارقام لتتوزع على كل الوزارات. وبحسب حاصباني، شملت الموازنة ارتفاعاً حادّاً بالضرائب والمخالفات والحكومة رمت بعجزها المالي على عاتق المواطن والاقتصاد الشرعي.

وشرح انه تم توحيد المقاربات للتمكن من القيام بالاحتساب، موضحاً بأن ليس من واجبات الموازنة ولا مجلس النواب تحديد سعر الصرف الذي يُحدد من خلال العرض والطلب في السوق.

وطالب بضبط الحدود وتحسين الجباية، مع ضرورة مناقشة الموازنة مادة مادة ثم تناقش بكليها ثم يتم التصويت عليها.

ورفض حاصباني الحرب وتعريض اهالي الجنوب للخطر من أجل مصالح البعض، كما رفض تخوين اي شخص يطالب بالسلام، كما قال. 

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