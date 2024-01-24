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بوحبيب أكد تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
2024-01-24 | 16:33
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بوحبيب أكد تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني
اكد الوزير عبدالله بوحبيب تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني، وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها وتسهيل مهمتها، إضافة الى إستعداد لبنان لتطبيق شامل ومتوازن لقرار مجلس الامن ١٧٠١ وذلك ضمن حل متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء.
وأنهى بو حبيب زيارته الى نيويورك بإجتماعه بأمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس بحضور وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري. وقد شكر بوحبيب الامين العام على مداخلته خلال جلسة مجلس الامن على المستوى الوزاري ومواقفة حول الوضع في الشرق الاوسط ودعاه لزيارة لبنان.
كذلك، كان هنالك تطابق في وجهات النظر حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق حل الدولتين للخروح من دوامة الصراع في الشرق الاوسط الذي ما زال مستمرا" دون حلول منذ اكثر من ٧٥ عاما".
وكان قد التقى بوحبيب صباحاً مع وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، وأبلغها رغبة لبنان بعدم التصعيد، وسياسة ضبط النفس المتبعة مع رؤيته لكيفية خفض التوتر والحل المستدام. كذلك، توافق بوحبيب مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون على أن وقف إطلاق النار هو المدخل لحل النزاع، وأن الضمانة لشرق أوسط آمن هو قيام الدولة الفلسطينية.
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