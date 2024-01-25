الأب ميشال جلخ مستشارًا لمجمع تعزيز وحدة المسيحيّين

عيّن قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس ، أمين سر مجمع الكنائس الشرقية الراهب الأنطوني الأب ميشال جلخ ، مستشارًا لمجمع تعزيز وحدة المسيحيّين.