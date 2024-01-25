نشاطات بوحبيب واتصالاته قبل مغادرته نيويورك

أنهى وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب زيارته إلى نيويورك بإجتماعه بأمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحضور وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا ومساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري.



وشكر بوحبيب الأمين العام على مداخلته، خلال جلسة مجلس الأمن، على المستوى الوزاريّ ومواقفة حول الوضع، في الشرق الاوسط ودعاه لزيارة لبنان.



وأكد تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبنانيّ وحرص السلطات اللبنانية على سلامتها وتسهيل مهمتها، إضافة إلى إستعداد لبنان، لتطبيق شامل ومتوازن لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ وذلك ضمن حل متكامل يضمن الاستقرار واستدامة الهدوء.



ووُجد تطابق في وجهات النظر في ضرورة وقف إطلاق النار، في غزة، وتطبيق حل الدولتين للخروح من دوامة الصراع، في الشرق الاوسط، الذي ما زال مستمرًا من دون حلول، منذ اكثر من ٧٥ عامًا.



وكان قد التقى بوحبيب مع وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو وأبلغها رغبة لبنان بعدم التصعيد وسياسة ضبط النفس المتبعة مع رؤيته لطريقة خفض التوتر والحل المستدام.



وتوافق الوزير بوحبيب مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون على أن وقف إطلاق النار هو المدخل لحل النزاع وأن الضمانة لشرق أوسط آمن هو قيام الدولة الفلسطينية.