"التجدد للوطن": إنتخاب الرئيس هو المدخل الطبيعي للبدء بالإصلاح المنشود ومعالجة المشاكل المتراكمة

عقدت الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن إجتماعها الشهري برئاسة شارل عربيد وحضور الأعضاء. وقد بحث المجتمعون الشؤون العامة.



وأبدى "التجدد للوطن" خشيته من توسع الأعمال الحربية في الجنوب فتصبح حربًا شاملة لا قدرة للبنان على تحمل تداعياتها. ورأى أن من الحكمة عدم توفير الفرصة للعدو الإسرائيلي كي يوسع إعتداءاته على لبنان، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالقرار 1701 ودعم الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بدوره في حفظ الحدود وضمان الإستقرار والأمن.



واعتبر "التجدد للوطن" أن الأوضاع الراهنة والمخاطر المحدقة بلبنان تتطلب إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة والمسارعة إلى انتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة تتولى مسؤولياتها إلى جانب الرئيس العتيد وذلك ليصبح لبنان حاضرًا للتواصل رسميًا مع العالم الخارجي ومعالجة قضاياه، فانتخاب الرئيس هو المدخل الطبيعي للبدء بالإصلاح المنشود ومعالجة المشاكل المتراكمة، من أزمة المديونية العامة وتعثر المصارف ومصير الودائع وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وشلل القضاء وتدني خدمات إدارات ومؤسسات الدولة وغيرها الكثير.



وأمل "التجدد للوطن" من المجلس النيابي الذي يعقد جلسات لدرس موازنة 2024 أن يتنبه إلى الضرائب العشوائية التي لحظتها الحكومة في مشروع الموازنة التي تؤدي إذا ما أقرت إلى عجز العديد من الشركات والمؤسسات. كما رأى أن الموازنة يجب أن تكون موازنة إصلاحية وأن تذهب باتجاه توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة الأكثر حاجة منهم.



وتوقف "التجدد للوطن" عند ما جرى مؤخرًا من توقيع ما سمي "ميثاق شرف" بين تجمع المدارس الخاصة ونقابة المعلمين واستغرب التهديدات بالإضرابات التي تأتي من الطرفين، وهذا يهدد رسالة أساسية في بناء الأجيال لا يجوز أن تكون موضع تجاذب أو مساومات.



ومع حلول الذكرى المئوية الثالثة لإتحاد طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مع الكرسي الرسولي، توجه "التجدد للوطن" إلى أبناء الطائفة المنتشرين على مساحة الوطن إلى التمسك بأرضهم وتجذير إنتمائهم وتفعيل حضورهم في الشأن العام، سيما أن طائفة الروم الملكيين الكاثوليك هي من الطوائف المؤسسة للكيان اللبناني.