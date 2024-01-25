إجتماع للجنة تنسيق الطوارىء... وعرض لأعمال الإغاثة خلال ثلاثة أشهر

إجتماع للجنة تنسيق الطوارىء... وعرض لأعمال الإغاثة خلال ثلاثة أشهر

عقدت لجنة تنسيق خطة الطوارىء الوطنية للإستجابة لحاجات النازحين من الجنوب إجتماعًا في السراي الحكومي برئاسة وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى في إطار لجنة تنسيق الأزمات والكوارث في رئاسة مجلس الوزراء ومشاركة محافظي الجنوب والنبطية وممثلي الوزارات والإدارات المعنية والمنظمات الدولية والجمعيات الشريكة في تنفيذ خطة الطوارىء.



وقد عرض المشاركون موجزًا عن أعمال الإغاثة والمساعدات الموزعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي تضمنت مساعدة نقدية لحوالي 16 الف وخمسمائة أسرة نازحة و17 ألف وخمسمائة حصة غذائية و14 ألف وخمسمائة خدمة صحية.



وناقش المشاركون التحديات وطرق تخطيها ومن ضمنها ما يتعلق بتعزيز التنسيق من خلال خلايا الأزمات المحلية تحت إشراف المحافظين، سبل إيصال المساعدات لكل البلدات والمناطق خاصة الأهالي الصامدين في بلداتهم، والحاجات التمويلية للأشهر المقبلة في ظل إرتفاع أعداد النازحين مع توسع الإعتداءات الإسرائيلية.



واتفق الحاضرون على تكثيف أنشطة الإغاثة والعمل مع الجهات المانحة للحصول على تمويل إضافي.