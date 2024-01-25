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كركي دعا مؤسسات الضمان لدعم الشعب الفلسطيني
أخبار لبنان
2024-01-25 | 07:46
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كركي دعا مؤسسات الضمان لدعم الشعب الفلسطيني
كركي دعا مؤسسات الضمان لدعم الشعب الفلسطيني
عقد المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الإجتماعي إجتماعًا قبل ظهر اليوم في حضور رئيسه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ومشاركة أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الذي تضمن البنود التالية:
- التقرير السنوي عن العام 2023.
- توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي.
- تنفيذ خطة عمل الجمعية عن العام 2024.
- الموقف المالي للجمعية بتاريخ 31/12/2023، ومساهمة الأعضاء السنوية.
وبدأ الإجتماع بكلمة لرئيس المكتب التنفيذي عبر خلالها عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمعون إلى تلاوة سورة الفاتحة على أرواح جميع شهداء العدوان الإسرائيلي على بلداننا العربية ولاسيما في لبنان وفلسطين، بعدها توجه بالشكر والتقدير لكل من مدير عام منظمة العمل العربية فايز علي المطيري على دعمه المستمر للجمعية والأعضاء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في العالم العربي لمشاركتهم الفاعلة في أعمال ونشاطات الجمعية العربية للضمان الإجتماعي.
وبعد مناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال، تم أخذ توصية بإجماع المشاركين لحث جميع مؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية في البلدان العربية والعالم على تكثيف الجهود لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، لا سيما الدعم المادي والمعنوي لإغاثة الشعب الفلسطيني المظلوم ولاسيما في قطاع غزة المحاصر.
أخبار لبنان
مؤسسات
الضمان
الشعب
الفلسطيني
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