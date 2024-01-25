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جرائد آل حتي تنضم إلى مجموعة أرشيف الجرائد في جامعة الروح القدس

أخبار لبنان
2024-01-25 | 07:52
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جرائد آل حتي تنضم إلى مجموعة أرشيف الجرائد في جامعة الروح القدس
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جرائد آل حتي تنضم إلى مجموعة أرشيف الجرائد في جامعة الروح القدس

جرائد آل حتي تنضم إلى مجموعة أرشيف الجرائد في جامعة الروح القدس

بمبادرة لافتة من عائلة سمير يوسف حتي، تم وهب جريدة أرزة لبنان لمؤسسها يوسف حتي، وجريدتي الزجل اللبناني والشعر القومي لمؤسسهما خليل حتي، إلى مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس - الكسليك، للمحافظة عليهم وأرشفتهم ليكونوا بمتناول الباحثين والطلاب.

وقد وقع الإتفاقية عن العائلة د. يوسف سمير حتي بحضور شقيقه الصحافي بول.

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف أيوب حتي (1885-1945) مواليد الدامور هو أحد أعلام الصحافة والنشر في المهجر. في العام 1916 أسس جريدة سياسية في ريو دي جانيرو بإسم "أرزة لبنان" لخدمة القضية اللبنانية واستقلالها عن الحكم العثماني، وفي العام 1923 نقل معه الجريدة إلى لبنان وجعلها جسرًا صحافيًا بين لبنان المقيم والمنتشر، واستمرت بالصدور حتى العام 1943.
كما أن خليل أيوب حتي شقيق يوسف (1888-1977)، أسس في بيروت في العام 1933 مع يوسف الباحوط جريدة "الزجل اللبناني" التي تعتبر المدماك الأول في الصحافة الزجلية. ومن ثم أصدر خليل منفردًا في أيار 1934 جريدة "الشعر القومي" وكانت إمتداد لجريدة "الزجل اللبناني"، واستمرت بالصدور حتى العام 1951، حيث تم استبدال إسمها ليصبح "أرزة لبنان" تيمنًا بإسم الجريدة الأساسية التي تأسست في العام 1916 واستمرت بالصدور حتى العام 1972.

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