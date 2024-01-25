سلام: التأخر بإصدار مراسيم القنب الهندي خسر الدولة مليارات الدولارات

بعد تأجيل صدور مراسيم القنّب الهندي، كتب وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر منصة "إكس": التأخر بإصدار المراسيم منذ صدور القانون حتى اليوم خسر الدولة مليارات الدولارات، ولبنان يستجدي من المجتمع الدولي بضعة مليارات وهي مغروسة بأرضه بمنتج زراعي واحد! فكيف بنا إذا اصدرنا كل القوانين والمراسيم الإصلاحية؟"