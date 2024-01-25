رجل مجهول الهويّة تعرض لحادث صدم على أوتوستراد الدورة... هل من يَعرف عنه شيئا؟

تعرض رجل مسن مجهول الهوية لحادث صدم بتاريخ 24-1-2024، وهو: حنطي البشرة، طوله حوالى /165/ سنتم، معتدل البنية، ذو شعر خفيف، أشيب اللحية والشارب-، وذلك على المسلك الغربي لأوتوستراد الدورة، أمام محطة "Medco" للمحروقات من قبل سيارة مجهولة المواصفات، نقل على اثره الى مستشفى مار يوسف للمعالجة، ووضعه الصحي غير مستقر.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.