الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تجمع أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية: هل سيبصر التفرغ النور على حساب شطب أسماء مستحقين لا داعم لهم
أخبار لبنان
2024-01-25 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تجمع أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية: هل سيبصر التفرغ النور على حساب شطب أسماء مستحقين لا داعم لهم
تجمع أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية: هل سيبصر التفرغ النور على حساب شطب أسماء مستحقين لا داعم لهم
سأل تجمع "أساتذة من أجل الجامعة اللبنانية" في بيان عما إذا كان "التفرغ في الجامعة اللبنانية سيبصر النور على حساب شطب أسماء المستحقين الذين لا داعم لهم؟"، وأشار إلى أنه "تسع سنوات مضت على تفرغ العام 2014 ولا يزال المئات من الأساتذة المتعاقدين ينتظرون إقرار ملف تفرغهم في الجامعة اللبنانية، في ظل ظروف معيشية أقل ما يقال إنها لا تليق بأستاذ جامعي".
ولفت التجمع إلى أنه "لقد أنجز هذا الملف من قبل رئاسة الجامعة وأصبح حاليًا في عهدة وزير التربية تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزارء. وهنا لا بد من أن نطلق الصرخة عاليًا للتشديد على نقاط عدة هامة جدًا وهي الآتية:
-أولًا، إن إقرار التفرغ أصبح حاجة ملحة للجامعة حيث أن القانون ينص على أن نسبة المتفرغين يجب أن تكون 80 بالمئة ونسبة المتعاقدين 20 بالمئة، في حين أن النسبة حاليًا هي العكس تمامًا. وهنا لا بد من التذكير بأنه مع الإنهيار الإقتصادي في السنوات الأخيرة، كان لصمود الأساتذة المتعاقدين وجهودهم الجبارة الدور الكبير في إستمرارية الجامعة وبقائها.
- ثانيًا، إن مئات الأساتذة المتعاقدين من أصحاب الكفاءات العالية والذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة، يخشون اليوم من تكرار مأساة تفرغ العام 2008، حيث شطبت في مجلس الوزراء عشرات أسماء المستحقين تحت ذريعة التوازن الطائفي في الملف. وإذا كان إقرار الملف الحالي يتوقف على إيجاد نوع من التوازن (على الأقل كدفعة أولى)، فإن جميع الأحزاب مطالبة بإنصاف الأساتذة من خلال إعتماد الأقدمية كمعيار وحيد لإختيار العدد المناسب، ما يحقق الحد الأدنى من العدل بين الأساتذة من أبناء الطائفة الواحدة.
- ثالثًا، منذ سنوات طويلة ونحن نناشد ونطالب بإيجاد حل جذري ونهائي لقضية التفرغ في الجامعة اللبنانية وذلك من خلال إقرار قانون عادل وشفاف بعيدًا عن المحاصصات الطائفية والسياسية، بحيث يصبح التفرغ تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات على تعاقد الأستاذ وفقًا لمعايير أكاديمية واضحة ومحددة في القانون، وبنصاب قانوني كامل، ما يؤكد على حاجة الجامعة إلى تفرغ الأستاذ المعني".
ومن هنا، طالب التجمع النواب عامة والنواب في الجامعة خاصة أن يعملوا على تقديم إقتراح قانون للتفرغ بغية إقراره في مجلس النواب، هكذا يكون النهوض الفعلي بالجامعة من خلال إبعادها عن كل التجاذبات والمحاصصات البغيضة واللاعادلة.
أخبار لبنان
أساتذة
الجامعة
اللبنانية:
سيبصر
التفرغ
النور
أسماء
مستحقين
التالي
اسرار الصحف 25-1-2024
بوحبيب أكد تمسك لبنان بعمل قوات اليونيفيل وتنسيقها مع الجيش اللبناني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:40
الحلبي رعى إطلاق إستراتيجية الجامعة اللبنانية
أخبار لبنان
11:40
الحلبي رعى إطلاق إستراتيجية الجامعة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2024-01-24
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة والهيئة اللبنانية للعقارات: متمسكون بتطبيق قانون الموجبات والعقود
أخبار لبنان
2024-01-24
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة والهيئة اللبنانية للعقارات: متمسكون بتطبيق قانون الموجبات والعقود
0
أخبار سياسية
2024-01-21
سامي الجميّل لـ "السياسة الكويتية": نخشى من صفقة على حساب السيادة اللبنانية
أخبار سياسية
2024-01-21
سامي الجميّل لـ "السياسة الكويتية": نخشى من صفقة على حساب السيادة اللبنانية
0
صحف اليوم
2024-01-09
بدران عن ملف التفرّغ في "اللبنانية": ليس من شأن الجامعة أن تعدّ ملفاً متوازناً طائفياً
صحف اليوم
2024-01-09
بدران عن ملف التفرّغ في "اللبنانية": ليس من شأن الجامعة أن تعدّ ملفاً متوازناً طائفياً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
0
أمن وقضاء
14:11
توقيف سوري في النبطية يزوّر استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير
أمن وقضاء
14:11
توقيف سوري في النبطية يزوّر استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير
0
أمن وقضاء
14:04
بيان لقوى الأمن الداخلي حول برنامج "مرحبا دولة"... ماذا جاء فيه؟
أمن وقضاء
14:04
بيان لقوى الأمن الداخلي حول برنامج "مرحبا دولة"... ماذا جاء فيه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:14
منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل
حال الطقس
01:14
منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل
0
أخبار دولية
2023-12-31
تل أبيب تدخل عام 2024 بوابل من الصواريخ من غزة
أخبار دولية
2023-12-31
تل أبيب تدخل عام 2024 بوابل من الصواريخ من غزة
0
منوعات
2023-12-26
مستوى اللغة الفرنسية المطلوب للمهاجرين يرتفع على مر السنوات في فرنسا
منوعات
2023-12-26
مستوى اللغة الفرنسية المطلوب للمهاجرين يرتفع على مر السنوات في فرنسا
0
منوعات
10:56
قتلت ابنها وأخفته في مكان سري... كيف اكتشفت الشرطة مكانه؟
منوعات
10:56
قتلت ابنها وأخفته في مكان سري... كيف اكتشفت الشرطة مكانه؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
2
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
3
حال الطقس
01:14
منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل
حال الطقس
01:14
منخفضان جوّيان يسيطران على لبنان.. وهذا ما في التفاصيل
4
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
5
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
6
منوعات
00:58
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
منوعات
00:58
"رأيت أصدقائي يختفون أمام عيني"... أمواج ضخمة خلعت الأبواب ودمرت مطارين وقاعدة عسكرية في هذا البلد! (فيديو)
7
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
8
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More