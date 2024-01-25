مخزومي إلتقى السفير البابوي وتشديد على ضرورة الدفع باتجاه إنتخاب رئيس

مخزومي إلتقى السفير البابوي وتشديد على ضرورة الدفع باتجاه إنتخاب رئيس

إستقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما بحثا العلاقات ببن لبنان والفاتيكان حيث عولا على دوره واهتمامه بلبنان وأبنائه.



وشددا كذلك على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على أمن لبنان واستقراره والدفع باتجاه إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن.