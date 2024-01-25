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نقولا شماس لـ"جدل": النزوح السوري دخل الى مجالات الصحة والتعليم والمحاماة والمهن الحرّة

أخبار لبنان
2024-01-25 | 14:59
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نقولا شماس لـ&quot;جدل&quot;: النزوح السوري دخل الى مجالات الصحة والتعليم والمحاماة والمهن الحرّة
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نقولا شماس لـ"جدل": النزوح السوري دخل الى مجالات الصحة والتعليم والمحاماة والمهن الحرّة

رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أننا في لبنان لا نعاني فقط من موضوع النزوح السوري، موضحا أن لبنان لديه أزمة مصيرية هي الانهيار المالي والإقتصادي ولديه أزمة كيانية وهي الحرب مع اسرائيل ولديه أيضا أزمة وجودية هي موضوع النزوح السوري.

وقال شماس في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "نحن كجمعية تجار بيروت سنة الـ2014 أي من 10 سنوات قمنا بحملات اعلانية واعلامية تحت شعار "اقتصاد واحد ما بطعمي شعبين".

وأوضح أن "الاقتصاد اللبناني، حتى قبل الأزمة، لا يكفي لشعبه بدليل أننا لم نكن نخلق فرص عمل كافية فكنا نحتاج الى 30 ألف فرصة عمل بالسنة وبالكاد كنا نخلق 5000 أو 6000 فرصة عمل والباقي يذهب الى الخارج. وهذا دليل على أن الاقتصاد ليس كافيا لنا". 

وأشار الى أن "الإقتصاد كان 55 مليار دولار واليوم أصبح 20 مليار دولار ويقاصمنا عليه شعب ثاني".
 
وقال: "المستثمر السوري الذي يأتي الى لبنان تحت سقف قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فأهلا وسهلا به". 

ولفت الى أن "في لبنان أصبح لدينا 4 اقتصادات، فهناك الاقتصاد اللبناني الشرعي والاقتصاد اللبناني غير الشرعي والاقتصاد السوري غير الشرعي واقتصاد سوري صغير شرعي".
 
وقال: "من أجل نهوض الاقتصاد اللبناني، نحتاج الى وظائف ومهن فيها قيمة مضافة عالية". 
 
ولفت الى أن النزوح السوري ليس موجودا فقط على الأرض بل هو دخل الى مجالات الصحة والتعليم والمحاماة والمهن الحرّة.
 

 
 

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