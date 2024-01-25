الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقولا شماس لـ"جدل": النزوح السوري دخل الى مجالات الصحة والتعليم والمحاماة والمهن الحرّة
أخبار لبنان
2024-01-25 | 14:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقولا شماس لـ"جدل": النزوح السوري دخل الى مجالات الصحة والتعليم والمحاماة والمهن الحرّة
رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أننا في لبنان لا نعاني فقط من موضوع النزوح السوري، موضحا أن لبنان لديه أزمة مصيرية هي الانهيار المالي والإقتصادي ولديه أزمة كيانية وهي الحرب مع اسرائيل ولديه أيضا أزمة وجودية هي موضوع النزوح السوري.
وقال شماس في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "نحن كجمعية تجار بيروت سنة الـ2014 أي من 10 سنوات قمنا بحملات اعلانية واعلامية تحت شعار "اقتصاد واحد ما بطعمي شعبين".
وأوضح أن "الاقتصاد اللبناني، حتى قبل الأزمة، لا يكفي لشعبه بدليل أننا لم نكن نخلق فرص عمل كافية فكنا نحتاج الى 30 ألف فرصة عمل بالسنة وبالكاد كنا نخلق 5000 أو 6000 فرصة عمل والباقي يذهب الى الخارج. وهذا دليل على أن الاقتصاد ليس كافيا لنا".
وأشار الى أن "الإقتصاد كان 55 مليار دولار واليوم أصبح 20 مليار دولار ويقاصمنا عليه شعب ثاني".
وقال: "المستثمر السوري الذي يأتي الى لبنان تحت سقف قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي فأهلا وسهلا به".
ولفت الى أن "في لبنان أصبح لدينا 4 اقتصادات، فهناك الاقتصاد اللبناني الشرعي والاقتصاد اللبناني غير الشرعي والاقتصاد السوري غير الشرعي واقتصاد سوري صغير شرعي".
وقال: "من أجل نهوض الاقتصاد اللبناني، نحتاج الى وظائف ومهن فيها قيمة مضافة عالية".
ولفت الى أن النزوح السوري ليس موجودا فقط على الأرض بل هو دخل الى مجالات الصحة والتعليم والمحاماة والمهن الحرّة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
نقولا شماس
لبنان
النزوح السوري
التالي
ينقل كميات من المواد المخدّرة في منطقة الشمال وشعبة المعلومات تكشف هويته
الأب ميشال جلخ مستشارًا لمجمع تعزيز وحدة المسيحيّين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-17
بوحبيب لـ"حوار المرحلة": هناك دول أوروبية على خلاف حاد مع النظام السوري وهي لا تريد اعادة النازحين السوريين الى بلدهم والحل بأن تقتنع بأن تقدم المساعدات المادية لهم وهم داخل أراضيهم والنزوح السوري كلّف لبنان 40 مليار دولار تقريبًا
آخر الأخبار
2024-01-17
بوحبيب لـ"حوار المرحلة": هناك دول أوروبية على خلاف حاد مع النظام السوري وهي لا تريد اعادة النازحين السوريين الى بلدهم والحل بأن تقتنع بأن تقدم المساعدات المادية لهم وهم داخل أراضيهم والنزوح السوري كلّف لبنان 40 مليار دولار تقريبًا
0
أخبار لبنان
2024-01-17
بو حبيب بعد لقائه ريزا: أزمة النزوح السوري في لبنان تبقى من أولويات الحكومة اللبنانية
أخبار لبنان
2024-01-17
بو حبيب بعد لقائه ريزا: أزمة النزوح السوري في لبنان تبقى من أولويات الحكومة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2023-12-13
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليار دولار ولن نبقى مكتوفي الايدي
أخبار لبنان
2023-12-13
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليار دولار ولن نبقى مكتوفي الايدي
0
آخر الأخبار
2023-12-13
ميقاتي: التحديات التي نواجهها جراء النزوح السوري تتفاقم لتصل إلى الأمن وتطال التركيبة اللبنانيّة وباتت تفوق قدرة السلطات اللبنانية على التحمّل
آخر الأخبار
2023-12-13
ميقاتي: التحديات التي نواجهها جراء النزوح السوري تتفاقم لتصل إلى الأمن وتطال التركيبة اللبنانيّة وباتت تفوق قدرة السلطات اللبنانية على التحمّل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:06
تعاون لبناني-ليبي في ملفي موسى الصدر وهنيبال القذافي (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
01:06
تعاون لبناني-ليبي في ملفي موسى الصدر وهنيبال القذافي (الأنباء الكويتية)
0
صحف اليوم
01:00
متى لـ"الأنباء الكويتية": وحده بري قادر على كسر الحواجز أمام الإنتخابات الرئاسية
صحف اليوم
01:00
متى لـ"الأنباء الكويتية": وحده بري قادر على كسر الحواجز أمام الإنتخابات الرئاسية
0
صحف اليوم
00:54
إقرار الموازنة مع التعديلات التي أدخلت عليها لأنها أفضل الممكن في هذه الظروف (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:54
إقرار الموازنة مع التعديلات التي أدخلت عليها لأنها أفضل الممكن في هذه الظروف (الأنباء الإلكترونية)
0
صحف اليوم
00:29
ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسية: انسوا أيام دوروثي شيا! (الأخبار)
صحف اليوم
00:29
ليزا جونسون لسفراء اللجنة الخماسية: انسوا أيام دوروثي شيا! (الأخبار)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
0
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
0
آخر الأخبار
15:24
رويترز: مسيرة متفجرة تضرب منطقة في حقل خور مور للغاز بشمال العراق
آخر الأخبار
15:24
رويترز: مسيرة متفجرة تضرب منطقة في حقل خور مور للغاز بشمال العراق
0
أخبار دولية
12:34
النرويج ستساعد في نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
أخبار دولية
12:34
النرويج ستساعد في نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
2
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
3
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
4
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
5
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
6
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
7
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
8
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More