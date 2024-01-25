بيرم لـ"جدل": لديّ على موقع وزارة العمل آلاف الوظائف المعلنة... والشاب اللبناني لا يريد أن يعمل في بعض القطاعات

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن الدول الكبرى هددت السلطات اللبنانية وقالت إنه ممنوع ترحيل النازحين السوريين مهددة بفرض عقوبات على السلطات اللبنانية.



ولفت بيرم في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن "هناك قرارا بإبقاء النازحين لإرباك اللبنانيين وارباك السوريين وأيضا لخلفيات معيّنة مع النظام السوري".



وقال: "أنا كوزير لم أقبل أي ابتزاز من المنظمات الدولية وخسرت التعاطي معهم لأنني أريد أن أحمي العامل اللبناني بعيدا عن أي طريقة عنصرية".



وأوضح وزير العمل أنه "أعدّ قرارا بحصر المهن باللبنانيين وتبيّن له أن الشاب اللبناني لا يريد أن يعمل في بعض القطاعات".



وأشار الى أن لديه على موقع وزارة العمل آلاف الوظائف المعلنة ولكن الشباب اللبنانيين لا يقدمون عليها ولكنهم يذهبون الى الخارج ويعملون بنفس الوظيفة.

ودعا وزير العمل الشباب اللبنانيين العاطلين عن العمل الى الدخول على موقع الوزارة للإطلاع على الوظائف الشاغرة.