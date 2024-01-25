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ميشال الدويهي لـ"جدل": البلد لن يستطيع الوقوف على رجليه بغياب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2024-01-25 | 16:04
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ميشال الدويهي لـ"جدل": البلد لن يستطيع الوقوف على رجليه بغياب رئيس للجمهورية
ميشال الدويهي لـ"جدل": المجلس النيابي هو ملك الشعب اللبناني
شدد النائب ميشال الدويهي على أن هناك ثقافة سياسية جديدة دخلت الى المجلس النيابي بعد انتخابات العام 2022، مشيرا الى أن "هذه ثقافة شباب يمكن الإختلاف معهم بالسياسة ولكن لا يقال عنهم "مافيا" خصوصا من رجل سياسي زميل لهم هو جزء من طبقة سياسية مسؤولة مباشرة عما حصل في البلد".
وأكد في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن المجلس النيابي هو ملك الشعب اللبناني، قائلا: "الشعب اللبناني هو من انتخبنا ووضعنا في المجلس النيابي".
وردا على قول النائب علي حسن خليل "صرلنا سنتين حاملينكن" خلال جلسة الموازنة أمس، قال النائب ميشال الدويهي: "سيحمل الكثير لأنه في انتخابات العام 2026 سيكون عددنا أكبر بكثير".
وتحدث الدويهي عن الموازنة، لافتا الى أن المشكلة في الموازنة غير الشق التقني والاقتصادي وغياب الرؤية وغياب قطع الحساب...، هو أن حكومة فاقدة الشرعية غير حائزة على ثقة المجلس ترسل موازنة "خطرة" الى هذا المجلس.
وأشار الى أن لجنة المال والموازنة بمشاركة العديد من الكتل قامت بكل ما بإستطاعتها لتحسين الموازنة ولتحوّل السيء الى أقل سوءا.
ورأى أن "المشكلة أنه بغياب رئيس للجمهورية، البلد لن يستطيع الوقوف على رجليه ولن يكون هناك انتظام للعمل الساسي والمؤسساتي وبالتالي سنبقى ضائعين قانونيا ودستوريا"، معتبرا أنه "في بلد مثل لبنان يصبح تفسير الدستور "وجهة نظر" وحسب المصالح الضيقة".
أخبار لبنان
ميشال الدويهي
مجلس النواب
موازنة
رئيس للجمهورية
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