علي حمدان لـ"جدل": لبنان لا يريد الحرب

علي حمدان لـ"جدل": الوفود التي تأتي الى لبنان تقول انها لا تريد أن تنجح اسرائيل في جر لبنان الى حرب

أكد مستشار رئيس مجلس النواب نبيه برّي، علي حمدان أن "لبنان لا يريد الحرب وأن اسرائيل هي من تفرض علينا حالة حرب"، مشيرا أن هذا الموقف عبر عنه كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



وكشف حمدان في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن الوفود التي تأتي الى لبنان تقول انها لا تريد أن تنجح اسرائيل في جر لبنان الى حرب.



وعن الزيارة الأخيرة للمبعوث الأميركي آموس هوكستين، قال: "هوكستين حمل في زيارته نقطتين نصّتا على ألا ينجرّ لبنان الى الحرب ومدى جهوزية لبنان لتطبيق القرار 1701".



وأكد أن موضوع تراجع "حزب الله" 7 كيلومترات لم يطرح.

وفي موضوع الإنتخابات الرئاسية، قال: "انا مع أن المجلس "سيد نفسه" والنواب منتخبون لينتخبوا رئيسا".