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حمية ينشر جدولًا بالأرقام حول الإعتمادات لصيانة الطرق

أخبار لبنان
2024-01-26 | 02:11
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حمية ينشر جدولًا بالأرقام حول الإعتمادات لصيانة الطرق
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حمية ينشر جدولًا بالأرقام حول الإعتمادات لصيانة الطرق

حمية ينشر جدولًا بالأرقام حول الإعتمادات لصيانة الطرق

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية عبر منصة "إكس: "الأرقام المبينة في الجداول تظهر بوضوح أن ما هو مطلوب من إعتمادات لبند صيانة الطرق - وبحدها الأدنى - وذلك وفقًا للدراسات الموثوقة من العام ٢٠١٩ تقدر بـ٣٥٠ مليون دولار ، أي ما يعادل ٣٣ ألف مليار ل.ل. في حين أن الإعتمادات الملحوظة في موازنة العام ٢٠٢٤ لبند صيانة شبكة الطرق في مشروع موازنة العام 2024 تبلغ فقط: ٨،٤ آلاف مليار ل.ل! وهذا يعني أن الفارق بين ما هو مطلوب واقعًا لهذا البند، ووفقًا للدراسات الموثوقة كما أسلفنا، وبين ما هو ملحوظ له في موازنة العام الحالي يقدر بـ٢٥ ألف مليار ل.ل! علمًا أنه ومنذ خمس سنوات لم تجر صيانة لهذه الطرقات، وكما ما هو مبين في المرفق، وبالتالي كيف أصبحت وضعيتها اليوم!"

وأكد أن "زيادة الإعتمادات الملحوظة لهذا البند هو أمر أكثر من ملح وضروري للحفاظ على السلامه العامة والمرورية".


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