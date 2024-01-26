الحلبي: 1003 مدارس رسمية بدأت صناديقها تتلقى تباعا تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن 1003 مدارس رسمية بدأت صناديقها تتلقى تباعا تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف، ولفت إلى أن هناك ١٥٨ ثانوية تمت تغذية صناديقها في شهر كانون الأول الماضي .



ودعا "المدارس التي لم تسلم موازناتها بعد، إلى إنجازها وتسليمها إلى الوزارة لكي تصل التغذية المالية إلى صناديقها، ما يمكنها من الإنفاق على تشغيل مرافقها، وسداد أجور وبدلات مترتبة أساسا على صناديقها" .



وترأس الوزير الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور الأعضاء، ودرس طلبات المؤسسات الجامعية وعددا من القضايا المبدئية في التعليم العالي، واتخذ في شأن كل منها القرارات المناسبة .