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كركي: تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي أصبح 90 مليون ل.ل.

أخبار لبنان
2024-01-26 | 05:33
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كركي: تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي أصبح 90 مليون ل.ل.
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كركي: تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي أصبح 90 مليون ل.ل.

كركي: تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي أصبح 90 مليون ل.ل.

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان بأنه "في إطار سعيه المستمر لتحسين التقديمات الصحية، وذلك إستكمالًا للنهج التصحيحي الذي اعتمده، وتنفيذًا للعهد الذي قطعه بتوظيف أية إيرادات إضافية يحققها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل تحقيق هذه الغاية، وإستنادًا إلى قراري مجلس الإدارة رقم 1268 و1269 المتخذين في جلسته عدد 1027 تاريخ 17/1/2024، أصدر المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي مذكرتين إعلاميتين بتاريخ 25/1/2024 حملت الأولى الرقم 738 وقضى بموجبها تعديل تعرفة أمصال علاج غسيل الكلى عن طريق البريتوان PERITONEAL DIALYSIS لتصبح كالتالي: 
Name of item    Registration number    Therapy Mode    Price MOPH 2023
            
DIANEAL PD4 CYCLER 1.36% GLUCOSE    36814/1    CYCLER    205,601
DIANEAL PD4 CYCLER 2.27% GLUCOSE    36914/1    CYCLER    205,601
DIANEAL PD4 CYCLER 3.86% GLUCOSE    39014/1    CYCLER    205,601
EXTRANEAL 7.5% SINGLE BAG    195044/04    CYCLER    359,463
DIANEAL PD4  1.36% GLUCOSE    32614/1    MANUAL    207,880
DIANEAL PD4  2.27% GLUCOSE    32514/1    MANUAL    207,880
DIANEAL PD4 3.86% GLUCOSE    39114/1    MANUAL    198,796
EXTRANEAL 7.5% TWIN BAG    195043/04    MANUAL    420,468
NUTRINEAL PD4 WITH 1.1% AMINO ACID TWIN    195042/04    MANUAL    290,169

آملًا أن يؤدي هذا التدبير إلى تخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عن حوالي 100 مريض يتعالجون بهذه الطريقة لغسيل الكلى وهم خارج المستشفى (في المنزل).
 
أما المذكرة الثانية التي حملت الرقم 739، فقد قضى بموجبها تحديد تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانية "RADIOTHERAPY" بمبلغ مقطوع قدره 90 مليون ل.ل. المتضمن العلاج بالأشعة بمختلف الطرق CT-Scan وMRI المرافقة له مهما بلغ عدد الجلسات، ضمن الضوابط التالية:
- في حال توقف العلاج لأي سبب من الأسباب قبل منتصف عدد الجلسات، يدفع نصف المبلغ المقطوع.
- في حال عدم إستكمال العلاج لأي سبب من الأسباب بعد تعدي منتصف عدد الجلسات، يدفع المبلغ كاملًا. 

وفي هذا السياق، طلب المدير العام من جميع المتعاملين مع الصندوق في القطاع الصحي الإلتزام بالتعرفات المحددة أعلاه وعدم تقاضي أية فروقات مالية ناتجة عن هذه الأعمال والتي لم يعد في استطاعة المضمونين تحمل أعبائها، كما يدعوهم إلى التعاون وبذل الجهود المشتركة من أجل العبور إلى بر الأمان واستعادة الضمان لدوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والإجتماعي في البلاد، محذرًا من أن إدارة الصندوق سوف تتخذ إجراءات رادعة في حق المخالفين قد تصل إلى حد الإدعاء أمام القضاء المختص.
 

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