أبيض يستلم هِبةً جديدةً من أدوية الرعاية الصحية الأولية من جمهورية كوريا

استلم وزيرُ الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض هِبةً جديدةً من أدويةِ الرعايةِ الصحية الأولية من جمهورية كوريا.واستلم لبنان الهبةَ من اليونسف، وفي جولة على مستودع الكرنتينا أكّد أبيض أنّ الوزارة في هذه الظروف الصعبة تحاول بالتعاون مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية القيام بواجباتها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.