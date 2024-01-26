الجميّل التقى وفداً من حزب الاتحاد السرياني العالمي زاره متضامناً

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي اراهيم مراد على رأس وفد زاره متضامناً بعد الحملة التي تعرض لها.وقد أكد حزب الاتحاد السرياني العالمي وقوفه الى جانب الكتائب ورئيسه ودعمه للمعركة السيادية التي يخوضها في وجه الهيمنة على البلد وقراراته، كما أبدى تأييده طرح رئيس الكتائب تشكيل جبهة معارضة واسعة ينضم اليها كل المطالبين باستعادة القرار الحر وإعادة بناء الدولة.