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سليم عون يقاطع ميقاتي اثناء القاء كلمته... وكرامي يتدخّل (فيديو)

أخبار لبنان
2024-01-26 | 08:45
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سليم عون يقاطع ميقاتي اثناء القاء كلمته... وكرامي يتدخّل (فيديو)
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سليم عون يقاطع ميقاتي اثناء القاء كلمته... وكرامي يتدخّل (فيديو)

قاطع عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس النواب ردا على مداخلات النواب في جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2024، على خلفية الحديث عن صرف أموال السحب الخاصة SDR وقول ميقاتي إنها صرفت في عهد الرئيس ميشال عون.

وقال عون: "منذ التسعينيات حملتم ورثتكم واعباءكم الى عهد الرئيس ميشال عون"، ورد ميقاتي طالبا "الاحترام". 

وتدخل بري، فطلب من عون وقف الكلام وان يكمل الرئيس ميقاتي كلمته من دون اي مقاطعة" الا ان الامر استمر بعد تدخل نواب آخرين، فتدخل النائب فيصل كرامي وقال:" اذا استمريتم بمقاطعة رئيس مجلس الوزراء فسنضطر الى مقاطعة كلامكم عندما تتحدثون في خلال الجلسات".

وانهى بري السجال وطلب من ميقاتي إكمال كلامه، وقال: تحدث في خلال الجلسة على يومين 41 نائبا ولم تتم مقاطعة أحد.

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