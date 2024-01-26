سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري يستقبل سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في دارته باليرزة، سُفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان.



واجتمع السفير بخاري مع سفير سلطنة عُمان أحمد بن محمد السعيدي، وسفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت عبدالله الشاهين.



وتمَّ خلال اللقاء مناقشة رؤية مجلس التّعاون لدول الخليج العربية حيال الأمن الإقليمي، إضافة إلى موضوعات ذات اهتمام مُشترك.