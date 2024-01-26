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"قوى الأمن" تذكّر بمنع ارتداء لباس عسكريّ عن غير وجه حقّ بناء لقانون القضاء العسكري

أخبار لبنان
2024-01-26 | 10:47
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&quot;قوى الأمن&quot; تذكّر بمنع ارتداء لباس عسكريّ عن غير وجه حقّ بناء لقانون القضاء العسكري
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"قوى الأمن" تذكّر بمنع ارتداء لباس عسكريّ عن غير وجه حقّ بناء لقانون القضاء العسكري

ذكّرت قوى الأمن الداخلي بما ورد في المادة 144 من قانون القضاء العسكري التي حدّدت عقوبة من يرتدي لباسًا عسكريًّا عن غير وجه حقّ، التّالي نصّها:

"يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كلّ شخص يقدم علانيّة وبدون حقّ على انتحال صفة أو رتبة عسكريّة أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرّصائع أو الشّارات العسكريّة اللبنانيّة، أو على ارتداء زيّ أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكريّة."

هذا وذكّرت في بلاغ، بما ورد في المذكّرة العامة رقم 319/204ش4 المبنيّة على مذكّرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش المتعلّقة بـ "تعليمات استيراد وتصنيع وبيع الألبسة والأمتعة والأعتدة والشّارات العسكريّة" لجهة ضرورة استحصال جميع بائعي الألبسة العسكريّة على إذن من المراجع المختصّة. 

ولفتت الى انها نصّت بوضوح على أنّ العسكريين حصرًا يمكنهم شراء البزّات والأعتدة العسكريّة دون سواهم. وبالتّالي، يُعتبر من لا يلتزم بهذا الأمر مخالفًا، وتستوجب ملاحقته قانونيًّا.

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