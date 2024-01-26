"كهرباء زحلة": رغم خروج كا معامل الانتاج عن الخدمة مستمرون في خدماتنا على مدار الساعة

أعلنت شركة كهرباء زحلة أنه "تم خروج كل معامل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان عن الخدمة بعد ظهر اليوم وبالتالي حصل انقطاع عام للتيار الكهربائي مستمر لغاية الآن على جميع الأراضي اللبنانية".



واوضحت شركة كهرباء زحلة في بيان أن "خدمتها مستمرة على مدار الساعة وإن ورش الصيانة جاهزة للتدخّل وتصليح أي عطل قد ينجم عن العاصفة 24/24".



ودعت الشركة الى "الاتصال بها والتبليغ عن الأعطال في حال وقوعها".