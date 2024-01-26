الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤... هذا ما في التفاصيل

أخبار لبنان
2024-01-26 | 15:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤... هذا ما في التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤... هذا ما في التفاصيل

أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤.

وقد أقرّ المجلس ضريبة استثنائية على التجار، الذين استفادوا من الدعم، الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪؜ من حجم الأعمال، بما فيها شركات النفط وذلك باقتراح من كتلة اللقاء الديمقراطيّ.

 

ووافق مجلس النواب على زيادة القيمة التأجيرة 10 أضعاف للوحدات السكنية ، ومن ١٥ الى ٢٠ ضعفا للوحدات التجارية

كما اقر المجلس المادة 94 من الموازنة الرامية الى توحيد التصاريح الضريبية لوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ.

 

وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً، بعد مطالبة النائب علي حسن خليل برفع الدولار المصرفيّ من ١٥ ألف إلى ٢٥، إذ اعترض النائب جميل السيد ذلك معتبراً  أن الامر من اختصاص الحكومة.

 

وأقرّ مجلس النواب، بناء على اقتراح وزير الاشغال، فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة، لنقل البضائع.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

العامة

للعام

٢٠٢٤...

التفاصيل

LBCI التالي
شعبة المعلومات تُلقي القبض على مخزّني ومروّجي مخدّرات في الضاحية الجنوبيّة
مياه بيروت أعلنت تصليح العطل في ضبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-24

بدء جلسة مجلس النواب لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2024

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

النائب عدنان طرابلسي: مضاعفة الرسوم على المؤسسات الفردية يقلّص من تشجيع حجم الاستثمارات التي نحتاج اليها في البلاد والحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرط دستوريّ لإقرار الموازنة العامة

LBCI
صحف اليوم
2024-01-23

منصوري سيُصدر التعميم 151 بعد اقرار المجلس النيابي الموازنة العامة (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-23

تدابير سير وإقفال شارع المصارف ليومين تزامنا مع جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
16:09

مقطع صوتيّ يطلب من أهالي الصوّانة إخلاء البلدة… وأمن الدولة توضح

LBCI
أخبار لبنان
14:24

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الاضراب العام: لتصحيح الرواتب والمستحقات كافة

LBCI
اقتصاد
14:13

رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان وغرامات متعلقة بالاملاك البحرية... هذا ما تم اقراره في جلسة الموازنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

صواريخ المقاومة الجديدة.. ضربة عسكرية ونفسية لاسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:31

غارة على بيت ليف استهدفت منزلين وأوقعت أربعة شهداء وجريحَين

LBCI
خبر عاجل
07:20

محكمة العدل الدولية: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

صواريخ المقاومة الجديدة.. ضربة عسكرية ونفسية لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد انتشارها بين الشباب… ماذا نعرف عن مضار الـvape والـicos؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أميركا تخرج من العراق.. كيف، لماذا ومتى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أين اصبح البحث ببنود موازنة العام 2024؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

من الداخل الاسرائيلي: كيف كانت ردود الفعل على قرار محكمة العدل الدولية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قرار محكمة العدل الدولية صدر: على اسرائيل الإنتباه في خطواتها المقبلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في فلسطين بوادر أمل رغم كل المعاناة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:47

مجلس النواب يقر موازنة 2024

LBCI
حال الطقس
00:11

منخفض جويّ ثانٍ في طريقه الينا...

LBCI
خبر عاجل
07:20

محكمة العدل الدولية: لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها ولن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

LBCI
فنّ
14:08

"لا تحزن على امر قد انتهى"... نادين نسيب نجيم تثير قلق جمهورها: "ما تقولي انفصلتي؟!"

LBCI
أخبار لبنان
09:44

مصادر ديبلوماسية مطلعة للـLBCI: اللجنة الخماسية مستمرة بالتعاون وهذا ما تعمل عليه

LBCI
منوعات
03:31

تعليقات أحبائها السابقين دفعتها للقيام بالخطوة... سيدة تخضع "لعملية تجميل المهبل" وهذا ما حصل لها!

LBCI
منوعات
09:10

وفاة "أطول امرأة في العالم"... "العملاقة" رحلت عن عمر 23 سنة والسبب: "ظروف غير عادية"؟! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العاصفة "دانيالا" حطّت في لبنان... ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More