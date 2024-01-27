العبسي الى بلجيكا

رعد: المقاومة في لبنان تصدت للعدو الإسرائيلي وجاهزة للمواجهة إلى أبعد مدى

رعد: المقاومة في لبنان تصدت للعدو الإسرائيلي وجاهزة للمواجهة إلى أبعد مدى

لبنان على موعد مع عاصفة ثانية في الأيام المقبلة