ضاهر: لم أشارك في حفلة الجنون في المجلس النيابي

الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، "تهشيلٌ" للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة…

والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟

فلنقل لهذه الشركات:… — Michel Daher (@mgdaher) January 27, 2024

اعتبر النائب ميشال ضاهر أن "الموازنة هي باختصار ضربٌ للقطاع الخاص، و"تهشيلٌ" للمستثمرين، وشعبويّة في عددٍ من البنود، وتعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، وضرائب عشوائية".وقال في منشور له عبر موقع "إكس": "السؤال: "كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟".وأضاف: "‏فلنقل لهذه الشركات: أصرفوا موظفيكم وأقفلوا أبوابكم".وتابع: "‏أعطيت ملاحظاتي بكل شفافية ولم أشارك في حفلة الجنون في المجلس النيابي ولم أصوّت لهذه الموازنة المهزلة".