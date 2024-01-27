وزارة الخارجية والمغتربين: نرحب بالتدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية





رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بـ"التدابير الموقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لمنع إرتكاب جريمة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وعدم الالتزام بموجباتها المنصوص عنها في إتفاقية منع الابادة الجماعية ومعاقبتها".



ودعت الوزارة الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى "إتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية، من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والدواء، بغية دفعهم الى الهجرة القسرية خارج قطاع غزة".



كما أشادت بجهود جمهورية جنوب أفريقيا، وأكدت على أنها كانت تأمل "أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، القائم على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحده القادر على إرساء الامن والسلم والرخاء في منطقة الشرق الاوسط".