حميه: آليات مراكز جرف الثلوج تستمر في عملها ليلاً ونهاراً لفتح الطرقات الجبلية

كتب وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حميه عبر منصة "أكس": "آليات مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل تستمر في عملها ليلاً ونهاراً بفتح الطرقات الجبلية بين البلدات والمناطق اللبنانية، فضلاً عن قيامها بمساعدة العالقين بالثلوج عليها."