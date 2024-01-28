لحود وابو حيدر في قطر لمتابعة الاعمال والنشاطات في الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة

وصل المفوضان العامان لاكسبو الدوحة 2023 المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر الى قطر لمتابعة الاعمال والنشاطات في الجناح اللبناني في المعرض الدولي للبستنة اكسبو الدوحة 2023 "صحراء خضراء بيئة أفضل ".



وبالمناسبة، عقد لحود وأبو حيدر اجتماعات مع فريق العمل في الاكسبو.



وخلال حضور لحود وأبو حيدر في الدوحة، اطلقت إحدى الجمعيات في لبنان ورشة تحت عنوان: "تكنولوجيا الغد من لبنان الى قطر "، برعاية سفارة لبنان لدى دولة قطر لتسويق خدمات تكنولوجيا المعرفة وفتح أسواق جديدة.