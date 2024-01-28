وزارة البيئة تتحقق من وجود مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي

تابعت دائرة عكار الإقليمية في وزارة البيئة التحقق من وجود مواد نفطية في النهر الكبير الجنوبي وضفافه في خراج بلدة المسعودية في عكار.



وينسق فريق وزارة البيئة مع وزارة الطاقة والمياه ومحافظة عكار للعمل على تحديد مصادر التسرب وطرق معالجته.