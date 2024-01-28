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فياض : موضوع التسربات النفطية في النهر الكبير في الشمال قيد المعالجة للحد من التلوث
أخبار لبنان
2024-01-28 | 07:37
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فياض : موضوع التسربات النفطية في النهر الكبير في الشمال قيد المعالجة للحد من التلوث
اعلنت وزارة الطاقة والمياه بما خصّ موضوع التسربات النفطية من جرّاء احد القساطل المهترئة او التعديات في النهر الشمالي الكبير وما سببه ذلك من ضرر وتلوث طال القسم الممتد من النهر الى سوريا ، قام الوزير فياض بإعطاء التوجيهات اللازمة الى فرق الصيانة والفرق التقنية والفنية في منشآت النفط في طرابلس للقيام بكل ما يلزم لرفع الضرر بأسرع ما يمكن واجراء كل ما يلزم بهذا الخصوص .
كما يجري التواصل مع وزير النفط ومدير عام النفط في سوريا منذ الامس بهذا الشأن.
كما تواصل الوزير فياض مع وزير البيئة ناصر ياسين ايضا حيث التنسيق جار للقيام بكل الاجراءات الايلة الى الحد من الضرر قدر المستطاع الى حين تمكّن الفرق الفنية من ازالته كلياً بعد انخفاض منسوب المياه في النهر.
هذا واشارت الوزارة في بيانها الى ان الفرق الفنية والتقنية في المنشآت توجهت امس الى المكان وعاينته وهي تعمل على رش المواد الكيمائية الخاصة بتفتيت المواد النفطية في المياه للحد من التلوث في حالات مماثلة .
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