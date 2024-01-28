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الخطيب يلتقي في بغداد رئيسي مجلس الوزراء والنواب
أخبار لبنان
2024-01-28 | 08:19
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الخطيب يلتقي في بغداد رئيسي مجلس الوزراء والنواب
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شيّاع السوداني ظهر اليوم في مقر رئاسة الوزراء في بغداد، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي يزور العراق حاليا.
وحضر اللقاء سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب والمستشار الإعلامي لرئاسة المجلس الشيعي واصف عواضة، وجرى البحث خلال اللقاء في الشؤون اللبنانية والعراقية وفي أوضاع المنطقة.
وأكد السوداني وجوب أن يعمل المجتمع الدولي على إيقاف الحرب الظالمة والوحشية ضد غزة، مجدداً دعم العراق للفلسطينيين وحقوقهم وقضيتهم العادلة، وأن يكون هناك موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الأحداث في غزة.
كما جدد السوداني، دعم العراق إلى لبنان واستمرار التواصل بين البلدين على عدة مستويات، مشدداً على أن العراق لا يتوانى عن المبادرة للوقوف والتضامن مع جميع أشقائه في مختلف التحديات والأزمات.
وبعد اللقاء، قال العلامة الخطيب: "طرحنا معا هموم لبنان والعراق والمنطقة، في ظل التطورات الخطيرة الحاصلة، لا سيما الحرب الصهيونية المدمرة على غزة وعلى الشعب الفلسطيني وارتداداتها على المنطقة. وقد لمسنا لدى دولته الحرص الكبير على لبنان وضرورة الخروج من ازماته، مؤكدا دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، لا سيما وان للعراق مساهمة فاعلة وعملية في هذا المجال من خلال تزويد لبنان بالنفط العراقي لمعامل الكهرباء. وقد جددنا شكرنا للعراق على هذه المساهمة".
أضاف: "كانت مناسبة شرحنا خلالها لدولة الرئيس الوضع في جنوب لبنان، في ظل العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من شهداء ونزوح وخسائر مادية. كما طرحنا مسألة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا لجهة الصادرات اللبنانية إلى العراق الشقيق وضرورة تسهيل دخول المنتجات والشركات اللبنانية للعمل في العراق، فكان دولته متفهما لهذه الأمور ووعد بمعالجتها. وكان للجامعة الإسلامية نصيب من هذا اللقاء، حيث أوضحنا الملابسات التي حصلت في الفترة الأخيرة، وضرورة معالجتها لما للجامعة من أهمية بالنسبة للطلاب العراقيين. واستمعنا أيضا من دولته إلى الموقف العراقي الثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. واننا نحيي موقف العراق المميز قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، وقد برز ذلك واضحا في موقف دولته خلال القمة العربية الاسلامية في الرياض".
وبعد الظهر زار العلامة الخطيب مقر مجلس النواب العراقي والتقى رئيس مجلس النواب بالوكالة محسن المندلاوي في حضور السفير حبحاب وعواضة وعدد من النواب العراقيين، حيث جرى الحديث حول أوضاع لبنان والعراق والمنطقة.
أخبار لبنان
علي الخطيب
لبنان
العراق
محمد شيّاع السوداني
محسن المندلاوي
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