الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخطيب يلتقي في بغداد رئيسي مجلس الوزراء والنواب

أخبار لبنان
2024-01-28 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخطيب يلتقي في بغداد رئيسي مجلس الوزراء والنواب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الخطيب يلتقي في بغداد رئيسي مجلس الوزراء والنواب

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شيّاع السوداني ظهر اليوم في مقر رئاسة الوزراء في بغداد، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي يزور العراق حاليا.

وحضر اللقاء سفير لبنان لدى العراق علي حبحاب والمستشار الإعلامي لرئاسة المجلس الشيعي واصف عواضة، وجرى البحث خلال اللقاء في الشؤون اللبنانية والعراقية وفي أوضاع المنطقة.
 
وأكد السوداني وجوب أن يعمل المجتمع الدولي على إيقاف الحرب الظالمة والوحشية ضد غزة، مجدداً دعم العراق للفلسطينيين وحقوقهم وقضيتهم العادلة، وأن يكون هناك موقف عربي وإسلامي موحد تجاه الأحداث في غزة.

كما جدد السوداني، دعم العراق إلى لبنان واستمرار التواصل بين البلدين على عدة مستويات، مشدداً على أن العراق لا يتوانى عن المبادرة للوقوف والتضامن مع جميع أشقائه في مختلف التحديات والأزمات.

وبعد اللقاء، قال العلامة الخطيب: "طرحنا معا هموم لبنان والعراق والمنطقة، في ظل التطورات الخطيرة الحاصلة، لا سيما الحرب الصهيونية المدمرة على غزة وعلى الشعب الفلسطيني وارتداداتها على المنطقة. وقد لمسنا لدى دولته الحرص الكبير على لبنان وضرورة الخروج من ازماته، مؤكدا دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، لا سيما وان للعراق مساهمة فاعلة وعملية في هذا المجال من خلال تزويد لبنان بالنفط العراقي لمعامل الكهرباء. وقد جددنا شكرنا للعراق على هذه المساهمة".

أضاف: "كانت مناسبة شرحنا خلالها لدولة الرئيس الوضع في جنوب لبنان، في ظل العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من شهداء ونزوح وخسائر مادية. كما طرحنا مسألة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا لجهة الصادرات اللبنانية إلى العراق الشقيق وضرورة تسهيل دخول المنتجات والشركات اللبنانية للعمل في العراق، فكان دولته متفهما لهذه الأمور ووعد بمعالجتها. وكان للجامعة الإسلامية نصيب من هذا اللقاء، حيث أوضحنا الملابسات التي حصلت في الفترة الأخيرة، وضرورة معالجتها لما للجامعة من أهمية بالنسبة للطلاب العراقيين. واستمعنا أيضا من دولته إلى الموقف العراقي الثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. واننا نحيي موقف العراق المميز قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، وقد برز ذلك واضحا في موقف دولته خلال القمة العربية الاسلامية في الرياض".
 

وبعد الظهر زار العلامة الخطيب مقر مجلس النواب العراقي والتقى رئيس مجلس النواب بالوكالة محسن المندلاوي في حضور السفير حبحاب وعواضة وعدد من النواب العراقيين، حيث جرى الحديث حول أوضاع لبنان والعراق والمنطقة.

أخبار لبنان

علي الخطيب

لبنان

العراق

محمد شيّاع السوداني

محسن المندلاوي

LBCI التالي
الحشيمي لـ"الانباء": لهذا السبب أستبعد انتخاب رئيس للجمهورية
قاووق: العدو لن يجني من استمرار الحرب الا المزيد من الخسائر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-24

كأس السوبر العراقي-اللبناني في الميني فوتبول

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-23

الجميّل: سندافع عن مصلحة لبنان على كل المنابر ولن نشرّع سلاح حزب الله على طريقة العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-19

بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-17

عبد المسيح للـLBCI: لبنان لا يتبع للنظام الإيرانيّ وأكثر من نصف شعبه يرفض هذه التبعية وهذا الفرق بين لبنان من جهة والعراق واليمن من جهة أخرى في طريقة الدعم لفلسطين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:50

سرقة حوالي ٥٠٠ متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش - كسروان

LBCI
أمن وقضاء
08:39

الجيش: توقيف أشخاص في مناطق الضم والفرز والميناء وحارة الناعمة لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟

LBCI
حال الطقس
07:52

انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:15

فجرّت مفاجأة بعد 50 عاما... مارست الجنس مع زوج صديقتها المقربة يوم ولادة ابنتهما!

LBCI
حال الطقس
07:52

انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟

LBCI
أخبار دولية
10:27

انتهاء محاكمة دبلوماسي أوروبي سويدي أوقفته إيران بتهمة التعاون مع إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
08:50

سرقة حوالي ٥٠٠ متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش - كسروان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس

LBCI
أخبار دولية
13:05

العامود الفقري لمصر في خطر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟

LBCI
أخبار دولية
06:13

الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

LBCI
خبر عاجل
11:36

بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا

LBCI
أخبار دولية
05:15

مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول

LBCI
حال الطقس
07:52

انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟

LBCI
فنّ
15:29

"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟

LBCI
آخر الأخبار
15:46

"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج

LBCI
فنّ
06:24

تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)

LBCI
منوعات
14:15

عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More