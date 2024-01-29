الجيش يتسلّم الشحنة الخامسة من هبة الوقود القطرية

أعلنت قيادة الجيش عبر منصة "إكس"، أنه تم تسلّم الشحنة الخامسة من هبة الوقود القطرية التي تهدف الى دعم الجيش اللبناني وتمكينه من مواجهة المرحلة الراهنة وتحدياتها المتزايدة.