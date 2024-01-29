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فؤاد أبو ناضر للـLBCI: المسيحيون لم يفقدوا دورهم وعلينا التفكير بمقاربة جديدة لادارة لبنان
أخبار لبنان
2024-01-29 | 04:25
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فؤاد أبو ناضر للـLBCI: المسيحيون لم يفقدوا دورهم وعلينا التفكير بمقاربة جديدة لادارة لبنان
اعتبر رئيس جمعية "نورج" الدكتور فؤاد أبو ناضر أن المسيحيين لم يفقدوا دورهم في لبنان وأن على المسؤولين أن يفهموا أن الصراع المميت بينهم دمّر المسيحيين ولبنان وأن عليهم البحث عن وسائل ضغط لانتخاب رئيس للجمهورية.
وشدّد أبو ناضر في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن المسيحيين لن يقبلوا لا بالحرب الاهلية وبالمحاصصة بعد اليوم وأن عليهم خلق نوع من الاكتفاء الذاتي على غرار ما قام به حزب الله ومن ثم الذهاب للتحاور معه لصياغة نظام جديد.
ولفت الى أن الدولة المركزية أظهرت فشلها، وقال: "علينا التفكير في مقاربة جديدة لادارة لبنان تقوم على اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة".
ورأى ألا فرصة لانتخاب رئيس اليوم الا اذا تم السير بخيار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.
وأشار أبو ناضر الى أن "حزب الله كسب خيرة كبيرة بعد حرب تموز 2006 وحرب سوريا وأنه يزعج اسرائيل"، لافتاً الى أن الجيش الاسرائيلي تبيّن أنه ضعيف جداً وأنه لا يستطيع أن يسيطر على حماس، مستبعداً أن يفتح جبهة جديدة مع حزب الله.
وقال: "لا أفهم كيف يسمح حزب الله للمنظمات الفلسطينية أن تتحرك بهذا الشكل على الحدود الجنوبية".
وأضاف: "نريد أن نعيش مع جميع اللبنانيين بكرامة ومساواة ولن نقبل بأن نكون أهل ذمة في هذا الوطن".
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