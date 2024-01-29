المرصد الاوروبي: الموازنة التي صوت عليها مجلس النواب لا تحتوي على أي أمر اتُفق عليه مع صندوق النقد

أكد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على البدء بالنهوض في لبنان، مشددا عل أنه لا يمكن للمسؤولين تجاوزه اذا أرادوا الخروج من الأزمة.



وفي هذا السياق، أشار المرصد في بيان الى أن الموازنة التي صوّت عليها مجلس النواب اللبناني لا تحتوي على اي امر تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.



وسأل:" رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي اكد من على منير البرلمان اللبناني أننا بدأنا مرحلة التعافي، فكيف يكون ذلك؟ بأرقام الموازنة؟".