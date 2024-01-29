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العبسي من بروكسل: نحن أبناء الحاضر والمستقبل وعلينا ايجاد الحلول
أخبار لبنان
2024-01-29 | 04:52
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العبسي من بروكسل: نحن أبناء الحاضر والمستقبل وعلينا ايجاد الحلول
شدّد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي على اهمية التواصل بين مكونات المجتمعات لاسيما في هذه الظروف القاسية التي تفرض نفسها على الجميع.
وقال العبسي في خلال جولته الاوروبية التي استهلها بترؤسه الليترجيا الالهية في كنيسة مار يوحنا الذهبي الفم في بروكسل: "نحن أبناء الحاضر وأبناء المستقبل وما نواجهه، ما يتحدّانا الآن وهنا، كثير وملحّ وفي حاجة إلى أن نجد له حلولاً قدر المستطاع حتّى نتابع الشهادة الإنجيليّة ونستمرّ في إنماء إيماننا وتقديس ذواتنا. الظروف والأفكار والأشياء والوسائل والسبل تتغيّر ويتغيّر معها كيف نشهد لإنجيل يسوع ونعيش حياةً ننمو فيها بالإيمان ونقدّس ذواتنا".
وأضاف: "السؤال المطروح علينا هو، "هل لنا نحن المسيحيّين المشرقيّين طرقنا ووسائلنا وأفكارنا وتقاليدنا لمواجهة التحدّيات الآنيّة أم أنّنا ننجرّ إلى غيرنا ونذوب معهم فنعالجها كما يفعلون هم فنفقد ما يجعلنا مستمرّين في الشهادة ليسوع، نفقد إيماننا وأخلاقنا"؟ لا شكّ أنّنا لا نستطيع ولا نريد أن نعزل أنفسنا وأن نعيش متقوقعين منغلقين على ذواتنا كما في غيتو، على هامش مجتمعاتنا.
ولفت الى أنه "علينا أن نتحلّى بالجرأة والثقة، أن لا نخاف، أن لا نستحيي بالسيّد المسيح ولا بإنجيله. وكيف لنا أن نستحيي بالربّ يسوع وبإنجيله وفيهما من الجمال والكمال الإنسانيّين والأخلاقيّين والفكريّين ما هو كفيل بأن يوفّر لنا السعادة الكاملة؟".
كما أشار الى أنه "أمامنا مستلزمات وتحدّيات كثيرة ومنها ما هو مُلِحٌّ كموضوع حضور كنائسنا نحن الشرقيّين في المغتربات، هذا الموضوع الذي يكبر يومًا بعد يوم والذي ينبغي علينا أن نوجّه له عناية خاصّة".
وقال: "حضورنا في المغتربات لم يعد يقتصر فقط على ممارسة طقوسنا وتقاليدنا بل صار شهادة للإنجيل في محيط يبتعد رويدًا رويدًا بل سريعًا عن الله. نحن في المغتربات أصبحنا حملة رسالة هي أن نعرّف على السيّد المسيح.وإن كنّا نتمسّك بطقوسنا وتقاليدنا فلكي نستقي منها ما يقوّينا ويساعدنا على القيام بهذه الرسالة. وفي هذا السياق أودّ أن أشدّد على ضرورة أن يقوم كهنة ورهبان وراهبات من بينكم فلا نتّكل على أن يأتي إلينا هؤلاء من الشرق. أملنا كبير أن نصل إلى هذه المرحلة في الأيّام القادمة".
وأكّد على أنه في الأيّام المقبلة، "سنستمرّ أيضاً بكلّ قوانا من أجل البلوغ إلى الوحدة التي نَنشُدها جميعنا، مذلّلين العقبات التي تحول دونها".
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