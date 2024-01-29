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مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في 9 و14 شباط
أخبار لبنان
2024-01-29 | 05:28
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مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في 9 و14 شباط
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مذكرة حملت الرقم 2/2024، قضت بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبتي عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وجاء في المذكرة: "استنادا الى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/ 2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 9/2/2024، لمناسبة عيد مار مارون، ويوم الاربعاء الواقع فيه 14/2/2024 الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الابرار".
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