مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في 9 و14 شباط

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مذكرة حملت الرقم 2/2024، قضت بإقفال الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، لمناسبتي عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.



وجاء في المذكرة: "استنادا الى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/ 2005 وتعديلاته، الذي يحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه 9/2/2024، لمناسبة عيد مار مارون، ويوم الاربعاء الواقع فيه 14/2/2024 الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الابرار".