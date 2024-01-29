مخزومي: الراعي كان وسيبقى رمزًا للعيش المشترك وركنًا أساسيًا من أركان السلم الأهلي

عبّر النائب فؤاد مخزومي، عبر حسابه على "إكس"، عن تضامنه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.



وكتب :" كل التضامن مع البطريرك بشارة الراعي، الذي يتعرض لحملة تخوين ممنهجة ومعروفة الأهداف، نرفضها رفضًا مطلقًا. فغبطة البطريرك الراعي كان وسيبقى رمزًا للعيش المشترك وركنًا أساسيًا من أركان السلم الأهلي والحفاظ على لبنان وسيادته وثوابته الوطنية".