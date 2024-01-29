مخزومي: الراعي كان وسيبقى رمزًا للعيش المشترك وركنًا أساسيًا من أركان السلم الأهلي

كل التضامن مع البطريرك بشارة الراعي، الذي يتعرض لحملة تخوين ممنهجة ومعروفة الأهداف، نرفضها رفضًا مطلقًا. فغبطة #البطريرك_الراعي كان وسيبقى رمزًا للعيش المشترك وركنًا أساسيًا من أركان السلم الأهلي والحفاظ على لبنان وسيادته وثوابته الوطنية. pic.twitter.com/BVgkCxmlqy
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) January 29, 2024
كل التضامن مع البطريرك بشارة الراعي، الذي يتعرض لحملة تخوين ممنهجة ومعروفة الأهداف، نرفضها رفضًا مطلقًا. فغبطة #البطريرك_الراعي كان وسيبقى رمزًا للعيش المشترك وركنًا أساسيًا من أركان السلم الأهلي والحفاظ على لبنان وسيادته وثوابته الوطنية. pic.twitter.com/BVgkCxmlqy